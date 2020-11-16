Samsung Galaxy M12 показали на фото

В последнее время производители смартфонов стали все хуже защищать свои устройства от слива информации, так что практически всегда можно узнать о новом устройстве еще задолго до того, как производитель официально новинку представит. Собственно, именно благодаря этому мы смогли получить информацию о смартфоне Samsung Galaxy M12, который слили до презентации. Картинки, представленные поставщиками секретной информации, выглядят достаточно реалистично, чтобы пользователь мог с комфортом заниматься своими делами и ожидать релиза именно такого гаджета. Другое дело, что не всем пользователям такой дизайн понравится, особенно если учитывать, что Samsung Galaxy M12 получил новую форму системы камер, которая выглядит немного странно.