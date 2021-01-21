Samsung Galaxy M12 получил батарею на 6000 мАч

Сетевые источники поделились подробностями о недорогом смартфоне Samsung Galaxy M12 (Galaxy F12), выход которого ожидается уже в следующем месяце. Итак, аппарат получит 6,5-дюймовый TFT Infinity-V дисплей с разрешением HD+, фирменную платформу Exynos 850, 3, 4 или 6 ГБ оперативной памяти LPPDR4, 32, 64 или 128 ГБ флэш-памяти eMMC 5.1, слот microSD, аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, предустановленную операционную систему Android 11, основную квадрокамеру с модулями разрешением 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а также фронтальную камеру разрешением 8 Мп. Также источники сообщают о скором выходе среднеуровневого Galaxy A82, который придет на смену позапрошлогоднему Galaxy A80.