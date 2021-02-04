Samsung Galaxy M12 получит камеру с фирменным сенсором

В сети появились подробности о смартфоне Samsung Galaxy M12, главной особенностью которого должна стать батарея ёмкостью 6000 мАч. Сообщается, что тыльная камера получит главный датчик изображения Samsung S5KGM2 на 48 Мп, сверхширокоугольный модуль с датчиком HI1336 на 13 Мп и два вспомогательным 2-Мп сенсора GC02M1. Фронтальная камера будет основана на 8 Мп датчике Samsung S5K4HA.

Смартфону также прочат 6,5-дюймовый TFT Infinity-V дисплей с разрешением HD+, фирменную платформу Exynos 850, 3, 4 или 6 ГБ оперативной памяти LPPDR4, 32, 64 или 128 ГБ флэш-памяти eMMC 5.1, слот microSD и предустановленную операционную систему Android 11.