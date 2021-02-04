Samsung Galaxy M12 получит камеру с фирменным сенсором

В сети появились подробности о смартфоне Samsung Galaxy M12, главной особенностью которого должна стать батарея ёмкостью 6000 мАч. Сообщается, что тыльная камера получит главный датчик изображения Samsung S5KGM2 на 48 Мп, сверхширокоугольный модуль с датчиком HI1336 на 13 Мп и два вспомогательным 2-Мп сенсора GC02M1. Фронтальная камера будет основана на 8 Мп датчике Samsung S5K4HA.

Смартфону также прочат 6,5-дюймовый TFT Infinity-V дисплей с разрешением HD+, фирменную платформу Exynos 850, 3, 4 или 6 ГБ оперативной памяти LPPDR4, 32, 64 или 128 ГБ флэш-памяти eMMC 5.1, слот microSD и предустановленную операционную систему Android 11.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M12
Обзоры:
Лучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GBЛучший флагманский смартфон. Apple iPhone 12 128GB
Обзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 ГцОбзор realme 7 8/128GB. Симпатичный среднебюджетник с дисплеем на 90 Гц
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
Новости:
Смартфоны Honor могут получить поддержку Google Mobile Services

Honor - это новая независимая компания в Китае, в настоящее время оптимизирует свой бизнес и выстраивает ...
ASUS ROG Phone 5 засветился на фото

В сети появилась первая фотография нового поколения геймерского смартфона ASUS ROG Phone, который еще не ...
ZTE Blade X1 предлагает 5G за разумные деньги

Оператор виртуальной сети мобильной связи (MVNO), использующий сеть Verizon, запустил ZTE Blade X1 в США....
Обзор Aerocool Quantum Mesh (Quantum Mesh-G-BK-v2). Недорогой корпус с FRGB-вентиляторамиОбзор Aerocool Quantum Mesh (Quantum Mesh-G-BK-v2). Недорогой корпус с FRGB-вентиляторами
Обзор Slimtec Dual S2L. Двухканальный видеорегистраторОбзор Slimtec Dual S2L. Двухканальный видеорегистратор
Лучший роутер. TP-LINK Archer A5Лучший роутер. TP-LINK Archer A5
Обзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмойОбзор Trust GXT 215 Zabi. Недорогой USB-микрофон с круговой диаграмой
Обзор Roidmi X30. Беспроводной пылесос нового поколенияОбзор Roidmi X30. Беспроводной пылесос нового поколения
Rainbow Six Siege обеспечит до 120 FPS н...
Rainbow Six Siege обеспечит до 120 FPS нUbisoft объявила о выпуске нового обновления для консолей PS5, Xbox Series X и S. Игра будет поддерживать...
Huawei Mate 30 получил долгожданное обно...
Huawei Mate 30 получил долгожданное обноРанее в этом году Huawei выпустила обновление EMUI 11, основанное на операционной системе Android 10 от G...
Samsung Galaxy M42 получит аккумулятор н...
Samsung Galaxy M42 получит аккумулятор нКитайское сертификационное ведомство 3C одобрило выход смартфона Samsung Galaxy M42, который еще не был п...
Kingston представила док-станцию Workflo...
Kingston представила док-станцию WorkfloKingston представила док-станцию Workflow Station. ...
Рендеры OnePlus 9 Pro просочились...
Рендеры OnePlus 9 Pro просочилисьНедавно просочились рендеры OnePlus 9 Pro, показав телефон с дизайном аналогичным Galaxy S20 FE. Теперь г...
Выпущен беспроводной пылесос Roidmi NEX2...
Выпущен беспроводной пылесос Roidmi NEX2Roidmi NEX2 Plus беспроводной пылесос нового поколения поступил в продажу в Китае. Стоимость новинки сос...
Ноутбуки-трансформеры Dynabook V6/V8 оц...
Ноутбуки-трансформеры Dynabook V6/V8 оцКомпания Sharp пополнила ассортимент ноутбуков-трансформеров Dynabook моделями Dynabook V6 или V8, масса ...
Samsung Galaxy S21 Ultra получит камеру ...
Samsung Galaxy S21 Ultra получит камеру Надежный информатор Ice Universe поделился новыми подробностями о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S2...
Moto G9 Power получил отличную батарею...
Moto G9 Power получил отличную батареюКогда-то давно компания Motorola обладала целым рядом различных преимуществ по сравнению с конкурентами и...
Nokia 9.3 PureView не получит мощного пр...
Nokia 9.3 PureView не получит мощного прВ последнее время мы привыкли к тому, что производители смартфонов достаточно активно выпускают свои гадж...
Ультрабук Chuwi Larkbook оценен в $430 ...
Ультрабук Chuwi Larkbook оценен в $430 Компания Chuwi объявила о том, что ультратонкий ноутбук Larkbook появится в продаже 15 декабря по цене в ...
Moto G10 попал на первые фото...
Moto G10 попал на первые фотоКомпания Motorola какое-то время назад достаточно активно выпускала свои смартфоны и даже успешно это дел...
Обзор Cougar RANGER. Лучшая игровая софа для SonyPlayStation 5 и Microsoft Xbox Series XОбзор Cougar RANGER. Лучшая игровая софа для SonyPlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X
Обзор ThunderX3 TC5. Игровое кресло с усиленной рамойОбзор ThunderX3 TC5. Игровое кресло с усиленной рамой
Обзор ASRock X299 TAICHI CLX. Материнская плата для процессоров Intel Cascade LakeОбзор ASRock X299 TAICHI CLX. Материнская плата для процессоров Intel Cascade Lake
Обзор INTEGO TITANIUM S. Сигнатурный радар-детекторОбзор INTEGO TITANIUM S. Сигнатурный радар-детектор
Обзор Roadgid Detect. Лучший радар-детектор без ложных срабатыванийОбзор Roadgid Detect. Лучший радар-детектор без ложных срабатываний
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor