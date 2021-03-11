Samsung Galaxy M12 с АКБ на 6000 мАч оценен в $150

Компания Samsung объявила цены на представленный неделю назад смартфон Galaxy M12, одной из главных особенностей которого стал аккумулятор ёмкостью 6000 мАч. Итак, в Индии вариант с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти оценена в 150 долларов, а версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти обойдется в 193 доллара. Дата выхода и цены международной версии новинки пока не раскрываются.

Смартфон также характеризуется 6,5-дюймовым экраном Infinity-V с разрешением HD+, восьмиядерной платформой с тактовой частотой до 2,0 ГГц, 3, 4 или 6 ГБ оперативной и 32, 64 или 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 5 Мп, 2 Мп и 2 Мп, поддержкой проводной зарядки мощностью 15 Вт, портом USB Type-C, боковым сканером отпечатков пальцев, модулями Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 5.0, 3,5-мм разъемом для наушников, размерами 164,0:75,9:9,7 мм и массой 221 г.