Samsung Galaxy M12 с АКБ на 7000 мАч показали на рендерах

Авторитетный инсайдер Стив Хеммерстоффер (OnLeaks) поделился качественными рендерами доступного смартфона Samsung Galaxy M12, который еще не был представлен официально. Отметим квадратный блок тыльной камеры с четырьмя модулями и каплевидный вырез для фронтальной камеры. Главной же особенностью устройства станет аккумулятор ёмкостью 7000 мАч. Также устройству прочат 6,5-дюймовый дисплей, восьмиядерную платформу Exynos 9611 с тактовой частотой до 2,3 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, разъёмами USB Type-C и 3,5-мм разъемом для наушников. В некоторых странах смартфон может выйти под названием Galaxy F12.