Samsung Galaxy M12 засветился в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy M12, который еще не был представлен официально. В тесте Geekbench 5 аппарат набрал 178 баллов в одноядерном испытании и 1025 баллов в многоядерном. Согласно бенчмарку, аппарат получил фирменную платформу Exynos 850, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 11. Ранее сообщалось, что смартфон также получит 6,7-дюймовый экран с врезанной фронтальной камерой, аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, боковой дактилоскопический сенсор, симметричный порт USB-C и 3,5 мм разъем для наушников.