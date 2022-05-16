Samsung Galaxy M13 5G получит 50-Мп камеру

Сетевые инсайдеры раскрыли новые подробности о смартфоне Samsung Galaxy M13 5G, который еще не был представлен официально. Устройству приписывают 6,5-дюймовый IPS-экран с неназванным разрешением и кадровой частотой, основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп, селфи-камеру на 16 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 или 6000 мАч, адаптер беспроводной связи Bluetooth 5.0, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 480 Plus с частотой до 2,2 ГГц, графикой Adreno 619 и модемом Snapdragon X51 5G для сотовых сетей пятого поколения, а также до 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.