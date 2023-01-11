Samsung Galaxy M14 получит поддержку 25-Вт зарядки

В базе данных регулятора FCC обнаружились некоторые сведения о смартфоне Samsung Galaxy M14, который еще не был представлен официально. Утверждается, что он получит поддержку проводной зарядки мощностью 25 Вт. Любопытно, что смартфонов корейского гиганта это довольно высокий показатель. Например, флагман Galaxy S22 поддерживает как раз 25-Вт зарядку. Ранее Galaxy M14 засветился в бенчмарке Geekbench, который подтвердил наличие однокристальной системы Samsung Exynos 1330. Ориентировочная цена и дата официальной презентации пока не раскрываются.