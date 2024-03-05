Samsung Galaxy M15 5G засветился в Google Play Console

В консоли Google Play обнаружилось упоминание о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy M15 5G, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат оснастят экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6100+ с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 14. Появление Galaxy M15 5G в базе Google Play может означать его скорый релиз.

Напомним, что выпущенный в марте прошлого года Galaxy M14 5G имеет в своем оснащении аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, процессор Samsung Exynos 1330, 4 ГБ оперативной, 64 или 128 ГБ флэш-памяти, 6,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, а также тройную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп.
Huawei готовится к рекордным продажам Mate 70…
Компания Huawei недавно вернулась на рынок смартфонов и показала приличные показатели продаж — бренд може…
Oppo заключила с Nokia партнёрское соглашение…
Компании Oppo и Nokia находятся в состоянии крайней напряжённости в течение некоторого времени — в рамках…
Стала известна цена Redmi Note 13 4G…
Сетевые источники опубликовали качественные изображения и подробности о характеристиках и ценах глобальны…
Представлен смартфон TCL 50 5G …
Компания TCL представила в рамках стартовавшей сегодня выставки MWC 2024 смартфоны TCL 50 5G и 50 SE. Пер…
Vivo S18 Pro получил продвинутую камеру …
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo S18 Pro, которая оценена в Китае в 450, 495 и…
App Store позволит загружать софт из сторонних источников…
Некоторое время назад появилась информация о том, что Apple работает над апдейтом операционной системы iO…
Vivo Y100i Power получил батарею на 6000 мач…
Компания Vivo представила смартфон Vivo Y100i Power, главной особенностью которого стал аккумулятор ёмкос…
Смартфон Realme V50 оценен в 165 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme V50, которая оценена в Китае в 165 и 195 …
Обзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 30i. Доступный смартфон с AMOLED-экраном
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20
Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2Смартфон с AMOLED 120 Гц и 64 Мп камерой со стабилизацией. Обзор vivo T2
Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?Обзор TECNO SPARK Go 2023. Лучший выбор смартфона до 10 тысяч рублей в 2023?
Почти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4GПочти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4G
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor