Samsung Galaxy M15 5G засветился в Google Play Console

В консоли Google Play обнаружилось упоминание о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy M15 5G, который еще не был представлен официально. Сообщается, что аппарат оснастят экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6100+ с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MP2, 4 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 14. Появление Galaxy M15 5G в базе Google Play может означать его скорый релиз.

Напомним, что выпущенный в марте прошлого года Galaxy M14 5G имеет в своем оснащении аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, процессор Samsung Exynos 1330, 4 ГБ оперативной, 64 или 128 ГБ флэш-памяти, 6,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, а также тройную тыльную камеру с главным датчиком изображения разрешением 50 Мп.