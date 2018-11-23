Samsung Galaxy M2 с каплевидным вырезом показался на рендерах

2018-11-23, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy M2; [61]
Сетевые источники сообщают о том, что Samsung Galaxy M2 станет первым смартфоном корейской компании с вырезом в верху экрана. Судя по опубликованным рендерам, перед нами дисплей Infinity-U с крохотным вырезом под фронтальную камеру. Устройству также прочат дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, однокристальную систему Exynos 7885, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, 13 Мп основную и 8 Мп фронтальную камеру, а также предустановленную операционную систему Android 8.1 Oreo. Официальный анонс Samsung Galaxy M2 должен состояться в ближайшее время.


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