Samsung Galaxy M2 с каплевидным вырезом показался на рендерах

Сетевые источники сообщают о том, что Samsung Galaxy M2 станет первым смартфоном корейской компании с вырезом в верху экрана. Судя по опубликованным рендерам, перед нами дисплей Infinity-U с крохотным вырезом под фронтальную камеру. Устройству также прочат дисплей с разрешением 2340:1080 пикселей, однокристальную систему Exynos 7885, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флэш-памяти, 13 Мп основную и 8 Мп фронтальную камеру, а также предустановленную операционную систему Android 8.1 Oreo. Официальный анонс Samsung Galaxy M2 должен состояться в ближайшее время.