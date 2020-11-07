Samsung Galaxy M21s выпущен с процессором Exynos 9611

Компания Samsung представила смартфон Galaxy M21s.

Новинка получила 6,4-дюймовым дисплеем S-AMOLED Infinity-U с вырезом и разрешением экрана Full HD+ (1080x2340 пикселей). За производительность смартфона отвечает чип Exynos 9611 в сочетании с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. M21s имеет 32-мегапиксельную фронтальную камеру, а на задней части корпуса расположился основной 64-мегапиксельный модуль в паре 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 2-мегапиксельным объективом глубины.

В телефоне установлена ​​батарея емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 15 Вт. На нем предустановлена ​​ОС Android 10 и One UI. Телефон поставляется с другими функциями, сканером отпечатков пальцев на задней панели, аудиоразъем 3,5 мм, двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS и USB-C.

Samsung Galaxy M21s доступен в двух цветах, черном и синем за 275 долларов США.