Samsung Galaxy M22 оценен в 19 тысяч рублей

Компания Samsung дала старт российским продажам смартфона Galaxy M22, рекомендованная цена которого составляет 19 тысяч рублей за версию с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, в чёрной и белой расцветках.

Напомним, что новинку оснастили аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6,4-дюймовым экраном Super AMOLED с разрешением HD+, фронтальной камерой разрешением 13 Мп, основной квадрокамерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, восьмиядерным процессором MediaTek Helio G80, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, поддержкой двух SIM-карт, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (802.11 ac, 2,4 ГГц и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, модулем NFC, портом USB Type-C и боковым сканером отпечатков пальцев.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M22
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