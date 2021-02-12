Samsung Galaxy M30s получает обновление One UI 3.0 на базе Android 11

Samsung начала выпуск обновления One UI 3.0 на базе Android 11 для своих устройств, несколько моделей уже получили прошивку. Очередь дошла и то смартфона Galaxy M30s. Помимо обновления пользовательского интерфейса One UI 3.0 на базе Android 11, в нем также содержится исправление безопасности от февраля 2021 года. Ожидается, что развертывание пройдет в несколько этапов.

One UI 3.0 на базе Android 11 предлагает стандартные наборы функций, а также новый интерфейс, улучшенные значки приложений, меню, улучшенный темный режим, появился журнал уведомлений, добавлены новые виджеты и многое другое.