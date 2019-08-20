Samsung Galaxy M30s получит аккумулятор на 6000 мАч

Одним из самых интересных смартфонов в ассортименте Samsung являются недорогие модели Galaxy M20 и M30 с аккумуляторами 5000 мАч. Сегодня в сети появились подробности о Galaxy M30s, который еще не был представлен официально. Утверждается, что аппарат получит аккумулятор ёмкостью аж 6000 мАч! Также пользователей ждет увеличенная производительность – процессор Exynos 9610 вместо Exynos 7904. Если это правда, то Samsung Galaxy M30s станет самым настоящим бестселлером.

Напомним, что Galaxy M30 оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED дисплеем Infinity-U с разрешением Full HD+ и каплевидным вырезом, тройной основной камерой на 13, 5 и 5 Мп, фирменным процессором Exynos 7904, аккумулятором на 5000 мАч, портом USB-C, черной и синей расцветками, версией с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, а также вариантом с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.