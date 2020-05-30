Samsung Galaxy М31 получил версию на 8 ГБ ОЗУ

Компания Samsung выпустила в Индии новую версию популярного смартфона Galaxy M31, которая оснащается 8 ГБ оперативной памяти. Новинка оценена в 264 доллара. В России смартфон появился в продаже на прошлой неделе и пока доступен в версии с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти по рекомендованной цене 19 990 рублей. Появится ли в наших широтах вариант с 8 ГБ ОЗУ, пока не сообщается.

Напомним, что Samsung Galaxy M31 оснащается ёмким аккумулятором на 6000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт, 6,4-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+, врезанной фронтальной камерой на 32 Мп, основной квадрокамерой с датчиками на 64, 8, 5 и 5 Мп, дактилоскопом на задней крышке, фирменным чипсетом Exynos 9611, модулями Bluetooth 5, GPS + ГЛОНАСС, FM-радио, портом USB Type-C и 3,5 мм разъемом для наушников.