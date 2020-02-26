Samsung Galaxy M31 получит аккумулятор на 6000 мАч

Компания Samsung представила в Индии новый смартфон Samsung Galaxy M31.

Новинка получила 6.4 дюймовый Infinity-U Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD+ и каплевидный вырез по центру для фронтальной камеры на 32 Мп.

Основная камера состоит из четырех модулей: это 64-мегапиксельный основной датчик (f/1,8), 8 Мп ультраширокоугольный модуль с углом обзора 123° и диафрагмой f/2,2, датчик глубины на 5 Мп (f/2,2) и 5 Мп макромодуль (f/2,2).

За производительность смартфона отвечает фирменный процессор Exynos 9611 в паре с 6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 15 Вт. Ещё новинку оснастили сканером отпечатков пальцев на задней стороне панели смартфона, 3.5 мм аудиоразъёмом и Bluetooth версии 5.0. Работать будет смартфон Samsung Galaxy M31 на операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0.

В продаже новинки появится с 5 марта месяца и следующими ценами: версия с 6/64 ГБ за 210 $, а версия с 6/128 ГБ за 225 $.