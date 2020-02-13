Samsung Galaxy M31 получит процессор Exynos 9611

В просторах интернета появились новые подробности нового бюджетного смартфона компании Samusng . А именно новинки под названием Galaxy M31.

Если верить слухам, новинка получит фронтальную камеру на 32 Мп со светосилой f/2.0. А основная камера получит четыре модуля на 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 5 Мп. За производительность смартфона будет отвечать фирменный процессор Exynos 9611 в паре с 6/8 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона будет отвечать энергоёмкий аккумулятор на 6000 мАч, который будет заряжаться с помощью порта USB-C. Смартфон из коробки будет работать на операционной системе Android 10.

Презентация устройства состоится 25 февраля в Индии, стоит будет новинки в районе 200-210 долларов.