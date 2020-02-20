Samsung Galaxy M31 с батареей на 6000 мАч и квадро-камерой

Новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy M31 появится в продаже на Европейском рынке.

Новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy M31 обойдётся европейским покупателям в 280 евро, с модификации с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.

Также новинка Samsung Galaxy M31 получит 6.4 дюймовый Infinity-U Super AMOLED-дисплей с разрешением FHD+. За производительность смартфона будет отвечать фирменный процессор Exynos 9611. А за автономность будет отвечать довольно таки емкостный аккумулятор на 6000 мАч с 15 ваттной зарядкой. Смартфону ещё приписывают основную камеру с четырьмя модулями с главным сенсором на 64 Мп.

Новинка будет продаваться в трёх расцветках: темно-синий, черный и красный.