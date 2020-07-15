Samsung Galaxy M31s готовят к релизу

Компания Samsung пошла по довольно простому и проверенному пути, когда один успешный релиз просто дорабатывают. То есть, компания разработала хороший гаджет, выпустила его в продажу и оказалось, что он довольно понравился пользователям. В этом случае компания просто берет этот же корпус, эту же систему камер, батарею и прочие параметры, ставит чуть более мощный процессор и отправляет в продажу новый гаджет, продавая его и получая приличную прибыль при минимальных вложениях в разработку. Так произошло и со смартфоном Samsung Galaxy M31s, который должны показать в ближайшем будущем. Это довольно классный гаджет, который многим точно понравится, но вот нового в нем будет очень и очень мало на самом деле. Ждем релиза гаджета.