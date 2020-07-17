Samsung Galaxy M31s получит Super AMOLED-экран

Сетевые источники опубликовали первые рендеры смартфона Galaxy M31s, который придет на смену модели M31.Судя по изображению, аппарат получит основную камеру с четырьмя модулями и подэкранный дактилоскоп. Устройству также прочат Super AMOLED-дисплей, фирменный процессор Exynos 9611, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, батарею емкостью 6000 мАч, операционную систему Android 10 с интерфейсом OneUI 2.1, камеру с модулями 64 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 5 Мп. Официальная презентация Samsung Galaxy M31s в Индии состоится 6 августа. Ориентировочная цена смартфона составляет 265 долларов.