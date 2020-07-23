Samsung Galaxy M31s с АКБ на 6000 мАч показали на рендере

В сети появились новые рендеры и уточненные характеристики грядущего смартфона-долгожителя Samsung Galaxy M31s, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит расцветки Mirage Black и Mirage Blue, варианты с 6/128 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти, основную квадрокамеру с главным модулем на 64 Мп, сверхширокоугольным на 12 Мп, датчиком глубины на 5 Мп и модулем для макрофото на 5 Мп, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, 6,5-дюймовый экран S-AMOLED с разрешением Full HD+, фирменную платформу Exynos 9611, батарею ёмкостью 6000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт и подэкранный сканер отпечатков пальцев. Ориентировочная цена смартфона составляет 265 долларов.