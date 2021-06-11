Samsung Galaxy M32 показали на пресс-рендерах

В сети появились качественные рендеры смартфона Samsung Galaxy M32, выход которого ожидается до конца месяца по ориентировочной цене в 200 долларов на индийском рынке. По предварительным данным, аппарат получит аккумулятор ёмкостью 6000 мАч, восьмиядерную платформу MediaTek Helio G85, 6,4-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+, 4 или 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 128 ГБ встроенной памяти, тыльную камеру с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 5 Мп, селфи-камеру на 20 Мп, поддержку проводной зарядки мощностью 15 Вт и боковой дактилоскопический сенсор.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy M32
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