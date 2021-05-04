Samsung Galaxy M32 засветился в Geekbench

Появилась информация, что компания Samsung готовит к выпуску новый смартфон Samsung Galaxy M32, он станет преемником модели Galaxy M31, который был выпущен в феврале 2020 года. Смартфон засветился в Geekbench под номером модели SM-M325FV. Ожидается, что смартфон получит 6,4 дюймовый дисплей. Работать он будет на операционной системе Android 11. Производительность обеспечит платформа MediaTek Helio G80 с 6 ГБ оперативной памяти, возможно будут и другие конфигурации. Емкость аккумулятора составит 6000 мАч.

Информации о дате запуска смартфона на данный момент нет.