Samsung Galaxy M35 5G протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy M35 5G, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие фирменной платформы Exynos 1380 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali G68, 6 ГБ оперативной памяти и операционной системы Android 14. Аппарат набрал 656 и 1967 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно. Предполагается, что Galaxy M35 5G будет похож на Galaxy A35 5G не только процессором, но и другими характеристиками.

Последний также оснастили 6,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и яркостью 550 кд/м2, защитой от пыли и воды в соответствии со степенью IP67, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, селфи-камерой на 13 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (OIS) и 5 Мп (макро), а также технологией защиты информации Samsung Knox Vault.
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