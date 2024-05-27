Samsung Galaxy M35 5G с АКБ на 6000 мАч оценили в $525

Компания Samsung объявила о выпуске смартфона Galaxy M35 5G, который обойдется в 525 долларов на дебютном бразильском рынке. Предполагается, что в других странах новинка выйдет с более низкой ценой.

Смартфон оснастили 6,6-дюймовым экраном S-AMOLED с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 1000 нит и подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой на 13 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, фирменным 5-нанометровым процессором Exynos 1380, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 25-Вт проводной зарядки, корпусом с габаритами 162,3:78,6:9,1 мм и массой 222 грамма, а также предустановленной ОС Android 14 с прошивкой One UI 6.1 и четырьмя номерными обновлениями операционной системы в будущем.
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