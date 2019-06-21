Samsung Galaxy M40 и его характеристики

2019-06-21, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Samsung Galaxy M40; [146]
Samsung Galaxy M40 получит 16-Мп фронтальную камеру, для которой предусмотрен круглый вырез в углу матрицы. На задней панели расположена тройная камера: 32-Мп главная камера, 5-Мп дополнительный модуль с апертурой f/2.2, 8-Мп широкоугольная камера (123° и апертура f/2.2). Смартфон также оснащён двумя слотами для SIM, поддерживает 4G VoLTE, Bluetooth, GPS. Владельцы смогут подключать наушники через 3,5-мм аудиоджек. Сканер отпечатков пальцев размещён под дисплеем.Аппарат получит 6,3-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением 2340х1080 пикселей (409 ppi), процессор Snapdragon 675, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ внутренней памяти, слот для microSD, Android 9 Pie, аккумулятор на 3500 мАч и порт USB Type-C.Стоимость новинки составит 300 долларов.


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