Samsung Galaxy M40 и его характеристики

Samsung Galaxy M40 получит 16-Мп фронтальную камеру, для которой предусмотрен круглый вырез в углу матрицы. На задней панели расположена тройная камера: 32-Мп главная камера, 5-Мп дополнительный модуль с апертурой f/2.2, 8-Мп широкоугольная камера (123° и апертура f/2.2). Смартфон также оснащён двумя слотами для SIM, поддерживает 4G VoLTE, Bluetooth, GPS. Владельцы смогут подключать наушники через 3,5-мм аудиоджек. Сканер отпечатков пальцев размещён под дисплеем.Аппарат получит 6,3-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением 2340х1080 пикселей (409 ppi), процессор Snapdragon 675, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ внутренней памяти, слот для microSD, Android 9 Pie, аккумулятор на 3500 мАч и порт USB Type-C.Стоимость новинки составит 300 долларов.