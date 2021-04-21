Samsung Galaxy M40 обновили до Android 11

Компания Samsung выпустила обновление до Android 11 для смартфона Galaxy M40, который вышел в 2019 году еще на Android 9. Прошивка под номером M405FDDU2CUC6 пока доступна в Индии, но в скором времени апдейт получат владельцы Galaxy M40 из других стран. Помимо всех нововведений и обновленной оболочки One UI, прошивка включает мартовский патч безопасности.

Напомним что смартфон имеет в своем распоряжении 6,3-дюймовый IPS Infinity-O дисплей с разрешением Full HD+, выполняющий функцию громкоговорителя, восьмиядерный процессор Snapdragon 675, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тройной камеру с главным модулем на 32 Мп, сверхширокоугольным на 8 Мп и вспомогательным на 5 Мп, фронтальную камеру на 32 Мп и аккумулятор на 3500 мАч.