Samsung Galaxy M40 выглядит необычно

Компания Samsung довольно активно продвигает свою технологию дисплея с вырезом, который дает возможность расположить камеру внутри дисплея. Конечно, это весьма спорное решение и далеко не всем пользователям это нравится, но продажи показывают, что пользователи все же готовы к таким вот экспериментам. И теперь корейская компания выпустила в продажу новый смартфон под названием Samsung Galaxy M40, который является представителем среднего класса и тоже оборудован вырезом в экране. Вы просто берете этот гаджет и понимаете, что у вас в левом верхнем углу отверстие, которое никак не реализовано в фильмах или играх. Это не очень удобно и нужно будет сначала привыкнуть, но если это технологии будущего, то что поделать — нужно привыкать.