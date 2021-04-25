Samsung Galaxy M42 5G презентуют 28 апреля

Samsung официально объявила, что смартфон Galaxy M42 5G будет представлен 28 апреля 2021 года на индийском рынке. Ранее было известно, что устройство оснащается чипсетом Qualcomm Snapdragon 750G с 5G. Ожидается несколько конфигураций памяти, 4 ГБ + 128 ГБ, 6 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 128 ГБ. С коробки устройство запускается с ОС Android 11 с One UI 3.1

Емкость аккумулятора составит 5000 мАч с быстрой зарядкой на 15 Вт. Дисплей имеет размер 6,6 дюймов, основная камера в телефоне будет на 48 МП, а селфи-камера на 20 МП. Есть датчик отпечатка пальцев, Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.0, NFC отсутствует. Samsung Galaxy M42 5G представят в цветах Prism Dot Black, Prism Dot White, Prism Dot Grey. Стоимость модели производитель не сообщает.