Samsung Galaxy M42 получит поддержку 5G

В базе данных ведомства Wi-Fi Alliance засветился смартфон Samsung с модельным наименованием SM-M426B. Источники уверены, что речь идет о модели Galaxy M42. Аппарат получит поддержку мобильных сетей пятого поколения, предустановленную операционную систему Android 11 с фирменной надстройкой One UI, многомодульную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, селфи-камеру на 32 Мп, AMOLED-экран с кадровой частотой 90 Гц и разрешением Full HD+, батарею на 6000 мАч и поддержку проводной быстрой зарядки. Дата официальной презентации и ориентировочная цена смартфона пока не сообщаются.