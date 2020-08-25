Samsung Galaxy M51 полностью слили в сеть

В сети появились подробные характеристики смартфона Samsung Galaxy M51, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 730, 6-8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, слот для карт памяти до 512 ГБ, 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей, фронтальную камеру с датчиком на 32 Мп и оптикой с диафрагмой F/2,2, основную камеру с главным модулем на 64 Мп, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп, а также двумя вспомогательными датчиками, дактилоскоп на боковой панели, порт USB-C, 3,5-мм разъем для наушников, модули Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11ac, аккумулятор ёмкостью 7000 мАч, быструю зарядку мощностью 25 Вт и предустановленную оболочку OneUI 2.1 или OneUI 2.5.