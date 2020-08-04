Samsung Galaxy M51 получит аккумулятор на 7000 мАч

В базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy M51, который еще не был представлен официально. По данным ведомства, аппарат получит двухдиапазонный (2,4/5 ГГц) адаптер Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, контроллер Bluetooth LE, модуль NFC, поддержку сетей 4G/LTE и быстрой зарядки мощностью 25 Вт, а также аккумулятор ёмкостью 7000 мАч.

Предыдущие слухи прочили смартфону квадрокамеру с главным датчиком Samsung ISOCELL GW1 разрешением 64 Мп, врезанную в дисплей фронтальную камеру, 64 или 128 ГБ флэш-памяти, подэкранный дактилоскоп, 6,5-дюймовый AMOLED-экран с разрешениям Full HD+, восьмиядерный чипсет Snapdragon 730, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти.