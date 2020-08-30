Samsung Galaxy M51 с АКБ на 7000 мАч будет стоить €360

Один из немецких ритейлеров раскрыл цену ожидаемого смартфона Samsung Galaxy M51, который получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Итак, аппарат будет стоить 360 евро.

Смартфон получит платформу Qualcomm Snapdragon 730, 8 ГБ оперативной памяти, 6,7-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 1080:2400 пикселей, предустановленную фирменную оболочку OneUI на основе операционной системы Android 10, фронтальную камеру с датчиком на 32 Мп и оптикой с диафрагмой F/2,2, основную камеру с главным модулем на 64 Мп, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп, а также двумя вспомогательными датчиками, дактилоскоп на боковой панели, порт USB-C, 3,5-мм разъем для наушников, модули Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 802.11ac и быструю зарядку мощностью 25 Вт.