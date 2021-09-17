Samsung Galaxy M52 5G показали в белой расцветке

Один из заслуживающих доверия источников поделился изображениями еще не представленного смартфона Samsung Galaxy M52 5G в белой расцветке. Что до характеристик устройства, то они уже известны благодаря утечкам из базы данных китайского регулятора. Смартфон получит восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 778G с модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6,7-дюймовый экран Super AMOLED с разрешением Full HD+, фронтальную камеру на 32 Мп, квадрокамеру с модулями разрешением 64 Мп, 12 Мп, 5 Мп и 5 Мп, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, предустановленную ОС Android 11 с оболочкой One UI 3.1, а также корпус с размерами 164:75:7 мм и массой 175 г.