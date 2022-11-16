Samsung Galaxy M52 5G получил Android 13

Компания Samsung, видимо, нашла золотую жилу — производитель активно выпускает на свои смартфоны среднего класса операционную систему Android 13 с прошивкой One UI 5.0, которая позволяет компании иметь внушительное преимущество над потенциальными конкурентами. Дело в том, что китайские компании не очень заботятся о своих гаджетах даже флагманского уровня, что уж говорить о представителях среднего класса, тогда как у южнокорейского гиганта имеется бонус в виде современной операционной системы. Это позволит производителю получить море потенциальных покупателей, так как тот же гаджет Galaxy M52 5G, который выпустили относительно недавно, имеет куда более привлекательный с точки зрения поддержки товарный вид, чем китайские конкуренты.

У данного смартфона имеется относительно производительный процессор, внушительная батарея, современный дисплей и низкая стоимость. При этом теперь Galaxy M52 5G получит бета-версию Android 13, а затем и стабильную версию, что позволит потенциальному покупателю получить качественный гаджет за вполне адекватные деньги. У конкурентов такого преимущества нет и, вероятно, не будет в обозримом будущем, так как ранее те же крупные китайские компании даже до Android 12 свои смартфоны не обновили, что уж говорить про Android 13. Будем надеяться, что Samsung в итоге все современные смартфоны переведёт на новую версию операционной системы, так как это смотрится более чем привлекательно с новым интерфейсом.
Nothing Phone (1) стал бестселлером в Индии…
Компания Nothing похвасталась успехами смартфона Nothing Phone (1) на индийском рынке. Всего за 20 дней п…
Huawei Mate 50E появился в продаже …
Компания Huawei дала старт продажам смартфона Mate 50E, который был представлен месяц назад. Новинка оцен…
Xiaomi 13 Lite получит сдвоенную селфи-камеру …
В базе IMEI обнаружилось упоминание смартфона Xiaomi 13 Lite, который еще не был представлен официально. …
Samsung Galaxy S23 Ultra показали на рендерах…
Сразу после рендеров Galaxy S23 и S23+ в сети появились качественные изображения топовой модели Galaxy S2…
Honor 80 получит камеру на 160 Мп, но только в Pro-версии…
Буквально в начале недели инсайдеры опубликовали новость о том, что смартфон Honor 80 должен получить осн…
Смартфон Oppo A58 оценен в $235…
Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Oppo A58, которая получила версии на 6/128, 8/128 …
Служба спутниковой связи Emergency SOS заработает в Европе…
В ходе презентации смартфонов линейки iPhone 14 представители компании Apple официально анонсировали новы…
Смартфон Realme 10 5G оценен в 180 долларов …
Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 10 5G, главным отличием которой от предст…
Обзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером отпечатка пальцаОбзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером отпечатка пальца
Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022Лучший смартфон для школьника до 10 тысяч рублей. Экспертный рейтинг 2022
Обзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетникОбзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетник
Обзор itel A49. Смартфон для типовых задачОбзор itel A49. Смартфон для типовых задач
Обзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видомОбзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видом
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor