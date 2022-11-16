Samsung Galaxy M52 5G получил Android 13

Компания Samsung, видимо, нашла золотую жилу — производитель активно выпускает на свои смартфоны среднего класса операционную систему Android 13 с прошивкой One UI 5.0, которая позволяет компании иметь внушительное преимущество над потенциальными конкурентами. Дело в том, что китайские компании не очень заботятся о своих гаджетах даже флагманского уровня, что уж говорить о представителях среднего класса, тогда как у южнокорейского гиганта имеется бонус в виде современной операционной системы. Это позволит производителю получить море потенциальных покупателей, так как тот же гаджет Galaxy M52 5G, который выпустили относительно недавно, имеет куда более привлекательный с точки зрения поддержки товарный вид, чем китайские конкуренты.

У данного смартфона имеется относительно производительный процессор, внушительная батарея, современный дисплей и низкая стоимость. При этом теперь Galaxy M52 5G получит бета-версию Android 13, а затем и стабильную версию, что позволит потенциальному покупателю получить качественный гаджет за вполне адекватные деньги. У конкурентов такого преимущества нет и, вероятно, не будет в обозримом будущем, так как ранее те же крупные китайские компании даже до Android 12 свои смартфоны не обновили, что уж говорить про Android 13. Будем надеяться, что Samsung в итоге все современные смартфоны переведёт на новую версию операционной системы, так как это смотрится более чем привлекательно с новым интерфейсом.