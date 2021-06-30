Samsung Galaxy M52 5G получит АКБ на 5000 мАч

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy M52 5G, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу Snapdragon 778G, поддержку сотовых сетей пятого поколения, селфи-камеру разрешением 32 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 64 Мп (сенсор Samsung ISOCELL GW3), 12 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), батарею ёмкостью 7000 мАч, чёрную, белую и синюю расцветку, а также ориентировочный ценник в 400 евро. Официальный релиз смартфона ожидается в ближайшие недели.