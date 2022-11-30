Samsung Galaxy M54 получит SoC Exynos 1380

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестировании смартфона Samsung Galaxy M54, который еще не был представлен официально. Итак, бенчмарк подтвердил наличие новой однокристальной системы Samsung Exynos 1380. Она показала результат в 750 баллов в однопоточном тестировании и 2700 баллов в многопоточном испытании. Это производительность на уровне чипсета Qualcomm Snapdragon 778G, который использовался еще в Galaxy M52. Напомним, что предыдущее поколение в лице Galaxy M53 оснащается восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 900.

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