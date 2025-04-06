Samsung Galaxy M56 протестировали в бенчмарке

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования смартфона Samsung Galaxy M56, который еще не был представлен официально. Бенчмарк подтвердил наличие однокристальной системы Samsung Exynos 1480 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и графическим адаптером Xclipse 530, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системы Android 15. Аппарат набрал 1055 и 3456 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице Galaxy M55 имеет в своем оснащении 50-Мп фронтальную камеру, 4-нм платформу Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED+ с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тройную тыльную камеру с модулями на 50 Мп (OIS), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, АКБ ёмкостью 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт.