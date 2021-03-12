Samsung Galaxy M62 5G получит АКБ на 4500 мАч

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Samsung Galaxy M62 5G, который получит несколько принципиальных отличий от недавно выпущенной 4G-версии. Устройству прочат 6,52-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 90 Гц, платформу Snapdragon 750G, тыльную камеру с четырьмя модулями, главный из которых имеет разрешение 64 Мп, батарею ёмкостью 4500 мАч и поддержку быстрой зарядки на 25 Вт.

Что до обычного Samsung Galaxy M62, то он оснащается 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, фирменным процессором Exynos 9825 и аккумулятором на 7000 мАч.