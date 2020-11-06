Samsung Galaxy M62 получит 256 ГБ флэш-памяти

Профильное издание Sammobile сообщило о том, что компания Samsung готовит к выходу смартфон с кодовым наименованием SM-M625F, который должен выйти в продажу под названием Galaxy M62. Если верить источнику, перед нами идейный продолжатель прошлогоднего M51, который получит не только ёмкую батарею, но и 256 ГБ флэш-памяти. Скорее всего, корейский производитель приготовит и более доступные конфигурации с меньшим объемом встроенной памяти. Что до Samsung Galaxy M51, то он вышел в России в начале сентября по цене в 29 990 рублей. Помимо аккумулятора ёмкостью 7000 мАч, аппарат может похвастаться поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

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