Samsung Galaxy M62 выйдет 3 марта

Официальный магазин Samsung на Lazada Philippines и аккаунт Samsung Malaysia в Facebook подтвердили, что Galaxy M62 выйдет официально 3 марта. постер о запуске подтверждает, что в телефоне есть перфорированный экран Infinity-O, батарея емкостью 7000 мАч и система камеры из четырех объективов. Похоже, что Samsung Galaxy M62 сначала дебютирует на Филиппинах и Малайзии, как обновленная версия Galaxy F62, которая недавно была официально представлена в Индии. Скорее всего, Samsung Galaxy M62 все характеристики позаимствует у телефона F62, только называться будет иначе и получит всего два цветовых варианта. Так что если вы ждали совершенно новый смартфон, то стоит вас огорчить — это просто слегка измененный уже представленный гаджет.