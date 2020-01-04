Samsung Galaxy Note 10 Lite ценником 599 евро

Компания Samsung представила смартфон Samsung Galaxy Note 10 Lite упрощенную версию флагмана Note 10.

Внешне Galaxy Note 10 Lite практически идентичен Galaxy S10 Lite. Смартфон получил такой же 6.7 дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением Full HD+, и такой же круглый вырез по центру дисплея для фронтальной камеры.

Но все же отличие есть, а именно в основной камере. Основная камера расположена в квадратной форме, три датчика и вспышка расположены в разных углах. Такой дизайн более симпатичный.

Внутри смартфона расположен фирменный процессор Exynos 9810 в связке с 6/8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилища. За автономность смартфона отвечает аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт. Смартфон работает под управлением ОС Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0. Сканер отпечатков пальцев разместили под экраном.

Фронтальная камера получила 32 Мп (F2.2). У основной камеры три датчика по 12 Мп: широкоугольный (F1.7, Dual Pixel AF и OIS), ультраширокоугольный (F2.2) и телеобъектив (F2.4, OIS и 2-кратный зум).

Galaxy Note 10 Lite унаследовал главную фишку фаблетов Samsung поддержку стилуса S Pen. Также на выбор три расцветки: черная, красная и белая.