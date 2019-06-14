Samsung Galaxy Note 10 появился на рендерах

На рендерах показана обычная версия смартфона. Устройство оснастят широкоформатным дисплеем с закруглёнными краями и отверстием для фронтальной камеры. «Дырку» разместят посередине и она будет меньше в диаметре, чем у Galaxy S10.

Фаблет получит порт для зарядки USB-C, стереодинамики и тройную основную камеру. Скорее всего, это обычный модуль, телевик и широкоугольный объектив (в Galaxy Note 10 Pro добавят еще сенсор глубины ToF). Смартфон лишится разъёма для наушников и отдельной кнопки для запуска голосового ассистента Bixby.

Galaxy Note 10 оснастят 6.3-дюймовым Dynamic AMOLED-дисплеем с разрешением 3040×1440 пикселей, поддержкой HDR10+ и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. За работу смартфона будет отвечать процессор Snapdragon 855 или Exynos 9820 в паре с 8/12 ГБ ОЗУ. Новинке также приписывают быструю зарядку на 45 Вт и память UFS 3.0.