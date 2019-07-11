Samsung Galaxy Note 10: тонкие рамки, круглый вырез и тройная камера

7 августа компания Samsung представит новые флагманские фаблеты Galaxy Note 10. В этот раз в линейке обещают сразу четыре новые модели: Galaxy Note 10, Galaxy Note 10+, Galaxy Note 10+ 5G и Galaxy Note 10e. И вот в сети появились пресс-рендеры базовой модели — Galaxy Note 10.

На изображения показан смартфон в двух расцветках: черной и градиентной синей. В комплекте идет фирменный стилус в таком же цвете.

Как и ожидалось, у смартфона будет круглый вырез для фронтальной камеры. Кнопки для вызова виртуального помощника Bixby, как и 3,5 мм разъема для наушников, нет. На задней стороне разместилась тройная основная камера. А вот Galaxy Note 10+ обзаведется еще и четвертым модулем.

Вслед за Galaxy Note в сети появились и рендеры старшей версии - Galaxy Note 10+, причем в тех же расцветках. Разница лишь в том самом четвертом модуле основной камеры: он расположен отдельно от трех остальных модулей, сбоку.