Samsung Galaxy Note 10 всё-таки получит быструю зарядку на 45 Вт

Galaxy Note 10 получит быструю 45-ваттную зарядку. Сейчас эта информация подтвердилась.

Такую мощную зарядку, скорее всего, получит только Galaxy Note 10+, но в комплекте с устройством всё равно будет идти блок питания на 25 Вт. Более мощную зарядку на 45 Вт придётся докупать отдельно за 51 евро. В наличии будет две расцветки: чёрная и белая.

Смартфонам Galaxy Note 10 приписывают дисплеи Infinity-O с разными диагоналями, процессоры Snapdragon 855 или Exynos 9825, 8/10/12 ГБ ОЗУ и аккумуляторы на 3400–4500 мАч. Обычная модель получит тройной модуль камеры, а Plus-версия — четыре модуля. Новинки представят вместе со смарт-часами Galaxy Watch Active 2 в Нью-Йорке 7 августа. Смартфоны станут самыми дорогими устройствами производителя.