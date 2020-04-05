Samsung Galaxy Note 20+ 5G засветился в Geekbench

Смартфон Samsung Galaxy Note 20+ 5G засветился в базе данных Geekbench.
По слухам смартфон Samsung Galaxy Note 20+ 5G проходит с номером модели SM-N986U. Также судя по базе данных Geekbench, смартфон Samsung Galaxy Note 20+ 5G будет работать под управлением операционной системы Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.5.
По слухам, новинка получит 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Этот процессор получит увеличенную частоту высокопроизводительного ядра до 3.09 ГГц. К сожалению, другой информации о смартфоне пока что нет