Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G получил хорошую оценку камеры

Все мы знаем, что современные смартфоны получают не только довольно мощную начинку, но и современную систему камер, которая отлично снимает как днем, так и ночью. Более того, обычно крупные производители смартфонов сразу отправляют свои новинки на тест в крупные информационные ресурсы, чтобы те могли провести независимую оценку камер. Так смартфон Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G получил оценку в 121 балл у сервиса DxOMark. Это довольно популярная компания, которая постоянно занимается тестированием камер различных устройств. Именно она заявила, что у смартфона просто шикарное качество съемки, но на первое место в рейтинге устройство все же не вышло. Вероятно, дело в том, что конкуренция на рынке сейчас огромная, да и не всегда тесты объективны.