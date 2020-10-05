Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G получил хорошую оценку камеры

Все мы знаем, что современные смартфоны получают не только довольно мощную начинку, но и современную систему камер, которая отлично снимает как днем, так и ночью. Более того, обычно крупные производители смартфонов сразу отправляют свои новинки на тест в крупные информационные ресурсы, чтобы те могли провести независимую оценку камер. Так смартфон Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G получил оценку в 121 балл у сервиса DxOMark. Это довольно популярная компания, которая постоянно занимается тестированием камер различных устройств. Именно она заявила, что у смартфона просто шикарное качество съемки, но на первое место в рейтинге устройство все же не вышло. Вероятно, дело в том, что конкуренция на рынке сейчас огромная, да и не всегда тесты объективны.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G
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