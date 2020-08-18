Samsung Galaxy Note 20 Ultra испытали на прочность

Популярный видеоблогер JerryRigEverything добрался до флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 20, чтобы проверить его прочность. Забегая вперед, отметим, что новинка от корейского гиганта успешно прошла все испытания. В качестве бонуса автор видео разобрал новый стилус S-Pen, продемонстрировав в числе прочего его литий-титанатный аккумулятор.

Напомним, что Samsung Note20 Ultra появится в российской продаже 21 августа по цене в 99 990 за вариант с 8/256 ГБ памяти (без 5G) и 119 990 рублей за версию с 12/512 ГБ (с 5G).
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy Note 20 Ultra
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