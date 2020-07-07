Samsung Galaxy Note 20 Ultra показали на фото

Сетевые источники опубликовали первые живые фото смартфона Samsung Galaxy Note 20 Ultra, который еще не был представлен официально. Снимки подтверждают дизайн устройства, который был раскрыт российским и украинским сайтами Samsung. Отметим огромные модули основной камеры, стилус и врезанную по центру дисплея фронтальную камеру. Ранее авторитетный инсайдер Ice Universe заявил, что Samsung Galaxy Note20 будет стоить от 999 долларов, а Note20 Ultra – от 1299 долларов. Официальный анонс новых флагманов корейского производителя ожидается 5 августа, а старт продаж – 27 августа.