Samsung Galaxy Note 20 Ultra получил OLED-дисплей с переменной частотой обновления VRR

Samsung Galaxy Note 20 Ultra несомненно является одним из самых продвинутых смартфонов на данный момент. Да это дорого, но в нем есть несколько новых технологий, которые обеспечивают простоту пользования, а также незабываемые ощущения от возможностей смартфона. Galaxy Note 20 Ultra получил новый дисплей с переменной частотой обновления экрана VRR OLED от Samsung Display.

Новый дисплей использует технологию адаптивной частоты для снижения энергопотребления до 22%. Функция использует определенную частоту обновления экрана для каждого приложения. Для мобильных игр - 120 Гц, для фильмов до 60 Гц, для почтовых сообщений - 30 Гц, а для социальных приложений до 10 Гц. Компания Samsung продолжает удивлять нас новыми продуктами и технологиями.